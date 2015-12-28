"Енергоатом" взяв у двох банків кредити на $85 мільйонів

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", оператор усіх діючих українських АЕС, залучила у двох банків кредити на загальну суму 85 мільйонів доларів строком на 3 роки.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, 14 грудня "Енергоатом" підписав договір з нідерландським банком Amsterdam Trade Bank на надання 50 мільйонів доларів позики під 12% річних, а також 21 грудня підписав договір з "Укргазбанком" на залучення 35 мільйонів доларів під 12,5% річних. Всі суми залучені строком на три роки.

У повідомленні наголошується, що в тендері на надання кредиту "Енергоатому" також брали участь "Ощадбанк" і "Альфа-Банк" (Україна), які програли торги, запропонувавши більш високі ставки – 15 і 15,5% річних відповідно.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.