В уряді Росії допускають падіння нафти до $20-25

Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що ціна на нафту може опуститися до $20-25 за барель, повідомляє Газета.ru з посиланням на ефір одного з російських телеканалів.

"Звичайно, може дійти до $20-25 за барель. Не означає, що дійде. Але це не може тривати надто довгий час", - сказав він.

Дворкович зазначив, що в нинішній ситуації ніхто не може робити прогнози руху нафтових цін.

Читайте такожКремль закликав нафтовиків підготувати стрес-сценарії з барелем по $30

"Ціни можуть залишитися на нинішньому рівні, так і знизитися ще на кілька доларів. Але цілком може статися і зворотній рух вже наступного року. Ми виходимо в нашій політиці не з якогось конкретного прогнозу ціни на нафту, а з того, як ми будемо діяти в будь-якій ситуації, якою б вона не була", - підкреслив віце-прем'єр.

Читайте такожУ Росії загострюються проблеми: США розпочнуть експорт нафти одразу після Нового року

Раніше Дворкович повідомив, що Росія продовжить знижувати експортне мито на нафту в 2017 році.