В уряді Росії допускають падіння нафти до $20-25
Віце-прем'єр РФ зазначив, що ціни на нафту можуть як залишитися на нинішньому рівні, так і знизитися ще на кілька доларів.
Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що ціна на нафту може опуститися до $20-25 за барель, повідомляє Газета.ru з посиланням на ефір одного з російських телеканалів.
"Звичайно, може дійти до $20-25 за барель. Не означає, що дійде. Але це не може тривати надто довгий час", - сказав він.
Дворкович зазначив, що в нинішній ситуації ніхто не може робити прогнози руху нафтових цін.
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"Ціни можуть залишитися на нинішньому рівні, так і знизитися ще на кілька доларів. Але цілком може статися і зворотній рух вже наступного року. Ми виходимо в нашій політиці не з якогось конкретного прогнозу ціни на нафту, а з того, як ми будемо діяти в будь-якій ситуації, якою б вона не була", - підкреслив віце-прем'єр.
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Раніше Дворкович повідомив, що Росія продовжить знижувати експортне мито на нафту в 2017 році.