Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС протягом тижня збільшилися на 13%

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 21 по 28 грудня збільшилися на 13,4% – до 866,3 тисячі тонн з 763,8 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період збільшилися на 12,6% – до 2,231 мільйона тонн з 1,981 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів для стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Резервним джерелом поставок був обраний антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, який Україна закуповувала в минулому році. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР в обсязі 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Южний" 5 грудня.

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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується в січні 2016 року.