"Нафтогаз" побоюється втрати $3,6 мільярда кредиту через повільне погодження проектів в Україні

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" побоюється втратити кредит Банку розвитку Китаю у розмірі 3,6 мільярда доларів, близько 40% якого компанія хоче направити на широкомасштабну заміну котлів населенню для скорочення споживання газу, через повільне погодження проектів фінансування в Україні, йдеться в повідомленні компанії.

"В Україні 7 мільйонів домогосподарств користуються газом для опалення. Близько 70% котлів мають низький рівень ефективності в порівнянні з сучасними нормами. У кожній третій родині коефіцієнт корисної дії котла - взагалі менше 40%", - йдеться в повідомленні НАК.

"Але є шанс розпочати широкомасштабну заміну котлів вже в найближчі півроку. "Нафтогаз" вже має укладену кредитну угоду з Банком розвитку Китаю, і головна мета - зменшити залежність України від імпортованого газу. Ми попередньо обговорили з китайською стороною, принаймні частина цього кредиту ми повинні використовувати на проект модернізації котлів у побутових споживачів", - наголошується в повідомленні компанії.

Разом з тим "Нафтогаз" побоюється, що кредитна угода втратить свою чинність через повільних процесів узгодження проектів в Україні.

"Це (заміна котлів – УНІАН) нетрадиційний бізнес для "Нафтогазу". Це бентежить багатьох людей, від яких залежить узгодження і просування проекту з банком Китаю. Біда в тому, що якщо ці гроші не використовує "Нафтогаз", то їх ніхто не використовує. Якщо не погоджувати проекти за кредитною угодою до 1 липня 2016 року, воно втратить силу", - підкреслили в компанії.

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" хоче спрямувати на заміну котлів населенню 1,5 мільярда доларів. За оцінками компанії, нові котли отримають 3,5 мільйона сімей.

"Для цього нам потрібна суспільна підтримка", - відзначили в компанії.

"Наша програма передбачає, що споживач не буде нести додаткові витрати, а повернення коштів на реконструкцію системи опалення буде відбуватися за рахунок економії газу (за принципом энергосервисного контракту)", - додали в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" прогнозує падіння споживання природного газу в 2015 році порівняно з 2014 роком на 20% - до 34 мільярдів кубометрів.

За словами голови "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, скорочення споживання газу зумовлене відокремленням від енергосистеми України окупованих районів Донбасу і падінням промислового виробництва.

Видобуток природного газу в Україні в січні-листопаді 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротилася порівняно з січнем-листопадом 2014 року на 2% - до 17,8 мільярда кубометрів.

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Україна в січні-листопаді 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з січнем-листопадом 2014 року на 20,1% - до 29,421 мільярда кубометрів.

За даними Міненерговугілля, споживання газу промисловістю за 11 місяців скоротилося на 18,8% – до 10,309 мільярда кубометрів, населенням і бюджетними установами – на 22,2%, до 10,423 мільярда кубометрів, підприємствами теплокомуненерго - на 18,4%, до 5,825 мільярда кубометрів.