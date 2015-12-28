"Енергоатом" хоче залучити кредит на 750 мільйонів у "Укрексімбанку"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", оператор всіх діючих в Україні АЕС, має намір залучити у "Державного експортно-імпортного банку України" ("Укрексімбанк") кредит у розмірі 750 мільйонів гривень строком на один рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на порталі "Державні закупівлі".

Також повідомляється, що "Енергоатом" оголосив тендер на залучення позики у розмірі 300 і 400 мільйонів гривень строком на один рік.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері – 8 лютого 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, 14 грудня "Енергоатом" підписав договір з нідерландським банком Amsterdam Trade Bank на надання 50 мільйонів доларів позики під 12% річних, а також 21 грудня підписав договір з "Укргазбанком" на залучення 35 мільйонів доларів під 12,5% річних. Всі суми залучені строком на три роки.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.