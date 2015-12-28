Кабмін затвердив проекти капремонту двох ділянок газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"

Кабінет міністрів України затвердив робочі проекти капітального ремонту двох ділянок магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" загальною довжиною понад 60 кілометрів та вартістю робіт 1,9 мільярда гривень.

Про це йдеться в урядових розпорядженнях №1367 та №1368, опублікованих на веб-порталі Кабміну.

"Затвердити подані Міністерством енергетики та вугільної промисловості робочі проекти "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" на ділянці 3974,77 - 4008,45 кілометри і на ділянці 4101,3 - 4128,4 кілометра, затверджені державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства", - йдеться в документах.

Згідно з рішенням уряду, будівництво на ділянці 4101,3 - 4128,4 кілометра триватиме 8 місяців і коштуватиме 899 мільйонів гривень, будівництво на ділянці 3974,77 - 4008,45 кілометра триватиме 4 місяці при вартості робіт 995,2 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року Верховна Рада ухвалила Закон "Про ратифікацію Фінансової угоди (газопровід Уренгой – Помари – Ужгород (проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород") між Україною та Європейським інвестиційним банком". Виконання угоди дозволить залучити 150 мільйонів євро кредиту.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелік раніше заявляв, що проект передбачає термінову заміну чотирьох ділянок української частини газопроводу загальною протяжністю 119 кілометрів для того, щоб знизити ризик випадків розгерметизації обладнання та забезпечити відновлення початкового проектного рівня тиску в газопроводі. Він також передбачає заміну двох компресорних установок у однієї компресорної станції з метою зниження витрати палива і продовження терміну експлуатації.

У разі позитивного рішення про залучення кредиту, термін його погашення складе 5 років, а завершення модернізації всіх ділянок газопроводу відбудеться 2019 року.