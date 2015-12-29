Голова ДПСУ повідомив про спецоперацію по виявленню захоплених РФ бурових установок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова Державної прикордонної служби України, генерал-полковник Віктор Назаренко.

"Росія, ігноруючи міжнародні норми, продовжує грубо порушувати суверенне право України в її виключній морській економічній зоні. Це стосується і об'єктів "Нафтогазу України", що були захоплені ще у березні минулого року. Нещодавно ми провели спецоперацію, в ході якої підтвердили переміщення окупантами двох наших самопідйомних бурових установок ближче до півосторова", - сказав керівник ДПСУ.

За його словами, результатами цієї роботи стала основа для офіційної заяви Міністерства закордонних справ України та "інтенсифікація повернення Росією анексованого майна".

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Також голова Держприкордонслужби розповів про загальну роботу прикордонників на морі.

Зокрема, силами морської охорони оглянуто 1 489 суден, виявлено 2 017 правопорушень, було затримано 72 судна та оштрафовано на 41 тис. 430 грн. У результаті цього було відшкодовано 290 тис. збитків. Разом з тим було проведено 7 пошукових операцій, врятовано 4 судна та 41 особу.

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