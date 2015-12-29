Україна з настанням морозів збільшує імпорт газу з ЄС

Україна 29 грудня з настанням морозів збільшила на 56% заявку на імпорт природного газу з території Словаччини порівняно з попереднім днем - до 16,877 млн куб. м з 10,8 млн куб. м, свідчать дані компанії Eustream.

За даними оператора ГТС України держкомпанії «Укртрансгаз» з 1 по 28 грудня із газосховищ України відібрано 1,9 млрд куб. м палива, що на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На ранок 29 грудня в ПСГ зберігається 14,3 млрд куб. м газу, що на 22% більше від показників на аналогічну дату попереднього року.

За даними «Укртрансгазу», добовий відбір газу становить 70 млн куб. м, що на 15% менше від режиму роботи газосховищ на аналогічну дату минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумком 2015 року збільшить імпорт природного газу з ЄС порівняно з 2014 роком удвічі, - до 10,25 млрд кубометрів з 5,1 млрд куб. м.

За даними держкомпанії «Укртрансгаз», з 1 по 27 грудня для потреб України було імпортовано 0,37 млрд куб. м природного газу.

Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його вища вартість порівняно з європейською.

До кінця 2015 року «Газпром» встановив вартість газу для «Нафтогазу України» в 227 дол. за тисячу кубометрів.

У 2016 році Україна розраховує закуповувати в разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 дол. за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 дол.