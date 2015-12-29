Експерти розповіли, що буде з цінами на бензин після підвищення акцизів

На думку експертів, підвищення Верховною Радою з 1 січня 2016 року акцизів на нафтопродукти на тлі падіння світових цін на нафту не вплине на вартість бензину і дизпалива в Україні, близько 80% яких на сьогодні імпортуються.

«Закупівельні ціни на нафтопродукти знижуються. В цілому, я впевнений, що для споживача підвищення акцизів пройде абсолютно непомітно, жодного підвищення ціни не буде. Сам акциз, зокрема, на бензин становитиме близько 65 коп. на літрі, але споживач цього не відчує, тому що зниження світових цін на нафту з надлишком перекриває навіть таке зростання податкової складової і зберігає можливості для подальшого зниження ціни», - сказав директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

Разом з тим, експерт зазначив, що поки що стабільність цін на нафтопродукти в Україні безпосередньо залежить від курсу гривні.

«Буде рости курс – пропорційно зростатимуть ціни на нафтопродукти. Але зараз ніхто не береться курс передбачити, і я в тому числі», - зазначив Куюн.

За словами експерта інвесткомпанії Concorde Capital Андрія Геруса, нафта в ціні нафтопродуктів займає 45-50%; ще 45% - податки, велика частина з яких акциз.

«Курс за останні 2 місяці знизився на 10%, це фактично перекрило ефекти падіння світових цін на нафту», - сказав Герус.

За словами експерта інвесткомпанії, навесні, із зростанням попиту, може бути певне подорожчання нафтопродуктів у межах 5-10%.

«Але дуже багато чого також залежить від курсу. У вересні був 22,7, зараз 25», - додав Герус.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, що є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік.

Зокрема, з 1 січня буде підвищено акциз на нафтопродукти на 13%.

Міністерство фінансів розраховує на надходження до бюджету 3,2 млрд грн у 2016 році від підвищення акцизів на бензин і має намір спрямувати ці кошти до спеціального фонду на ремонт автомобільних доріг України.