Іран закладає в бюджет нафту по 40 доларів

Іран закладає у свій бюджет ціну на нафту в 2016-2017 роках на рівні 40 доларів за барель, заявив міністр нафти країни Биджан Намдар Зангане, повідомляє Прайм.

За його словами, така ціна на сировину в наступному році буде залежати від волатильності на нафтовому ринку.

Відповідаючи на питання щодо подальшого зниження цін на нафту, Зангане зазначив, що не варто передбачати поганий сценарій.

"Була проведена необхідна робота, перш ніж припустити, що в бюджет закладено найбільш точна і найбільш ймовірна ціна на нафту, хоча ринок схильний коливатися", - наводить слова міністра агентство IRNA.

У першій половині 2015 року іранська нафта продавалася в середньому по 54 долари за барель, повідомив Зангане. Зокрема, він зазначив, що уряд не має жодного плану щодо лібералізації цін на нафтопродукти.

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Як повідомляв УНІАН, в Ірані впевнені, що нафтове ембарго буде знято з країни в середині грудня - на початку січня 2016 року. Іран протягом трьох місяців після зняття санкцій готовий збільшити експорт нафти вдвічі, до 2 мільйонів барелів на день.

Іран є членом ОПЕК і до введення нафтового ембарго у країни була квота в розмірі 4,3 мільйонів барелів нафти.

Експерти Світового банку вважають, що в разі зняття з Ірану міжнародних санкцій виграють країни, що імпортують нафту, а країни-експортери будуть рахувати збитки. Ціна бареля нафти вже в 2016 році знизиться на 10%.

Втрати країн, що експортують нафту, автори доповіді оцінюють у 34 мільярди доларів у випадку з Росією і 22 мільярди доларів в середньому для країн-членів ОПЕК.

Країни Євросоюзу ввели ембарго на імпорт іранської нафти, яке набуло чинності 1 липня 2012 року, щоб змусити Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій. Аналогічний пакет заходів раніше ввів і Вашингтон.