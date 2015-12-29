Президент "Укрбуду" розповів про будівництво арки на ЧАЕС

Про це ABCnews розповів президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась.

«Наша компанія має колосальний стаж роботи у зоні відчуження і призупинення дії спецдозволу можна назвати майже казусом. Зараз вже все вирішилося, але кілька днів були надто клопітними. Насправді вся це історія про те, як представник одеських бізнесменів пан Антипов намагався встановити контроль над зоною відчуження, досить показова.

Коли ліцензію намагалися відібрати у компаній "Укрбуду", які працюють усередині блоку, реакції не було. Хоча ми зверталися у всі інстанції, писали скарги прем'єр-міністру. Реакція послідувала тільки тоді, коли позбулася ліцензії фірма, що забезпечує харчуванням французький консорціум Novarka. Тоді віце-президент ЄБРР (основний інвестор будівництва четвертого саркофага на ЧАЕС — ред.) безпосередньо подзвонив Арсенію Яценюку і в цей же день о восьмій годині вечора відбулася нарада. Якщо не помиляюся, то глава МВС Арсен Аваков одразу ж порушив справу проти Юрія Антипова», - говорить Микитась.

Як запевняє Микитась зараз ситуація стабілізувалася. «Чорнобиль — це не місце для самодіяльності. Більш того Чорнобиль — це не місце для корупції, оскільки там немає бюджетних грошей. Усі роботи фінансує ЄБРР. Звичайно, намагалися якось натиснути на "Укрбуд" через ліцензію. Але, повторюся ще раз, у Чорнобилі ми давно», - сказав він.

Вимоги до "Укрбуду", що виставляються системою безпеки ЄБРР і американською компанією Bechtel (вона управляє проектом), дуже жорсткі і їм потрібно відповідати.

«У нас достатньо жорсткі терміни з будівництва арки. І ми спільно з "Новаркою" робимо все можливе, щоб разом насунути арку в 2017 році. Щоб укластися в терміни, з 15 жовтня будівельники перейшли на цілодобовий режим роботи. За останні вісім років у нас це 12-й проект в зоні відчуження. Ми монтували нову трубу, робили весь фіззахист контурів, систему протипожежного захисту, інтегрували протипожежну систему всередині четвертого блоку і багато іншого. Практично всі "брудні" роботи, які ведуться у високих радіаційних полях і в зоні граничної відповідальності виконали ми. Звичайно ж, отриманий досвід ми перенесли на всю діяльність корпорації. Багато в чому завдяки цьому "Укрбуд" став лідером будівельного ринку», – зазначив Микитась.