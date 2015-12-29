Яценюк розраховує закуповувати газ за ціною нижче 200 доларів

Україна розраховує купувати газ у 2016 році за ціною меншою ніж 200 дол. за тисячу кубометрів, сказав у ході підсумкової прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Якщо раніше ми були повністю залежними від поставок газу і Російської Федерації, то в 2014 році ми відкрили реверсний потік, який дав можливість знизити енергозалежність України, можливість знизити ціну на природний газ, і це той потік, який дає нам можливість перезимувати другу зиму. Нагадаю, що в газових сховищах на 2 млрд кубометрів більше, ніж за аналогічний період минулого року, - сказав він. – Також у 2015 році нам вдалося одержати кредит для закупівлі газу на західному кордоні, і завдяки спільним зусиллям ми очікуємо ціну на природний газ нижчу за 200 дол.».

Крім того, Яценюк висловив сподівання, що світова кон'юнктура збереже тенденцію до падіння ціни на нафту, до якої прив'язана ціна на газ, і це дасть Україні «додатковий ресурс для економічного зростання».

Водночас, у бюджеті на 2016 рік закладено середню ціну на газ для України на рівні 225 дол. за тисячу кубометрів. Цей показник розраховувався виходячи з помірного сценарію розвитку ситуації на паливних ринках.