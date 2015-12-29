"Газпром" скасував найбільший у своїй історії тендер на будівництво "Сили Сибіру"

«Газпром» скасував найбільший у своїй історії тендер на 156 млрд руб. на будівництво чотирьох ділянок «Сили Сибіру», випливає з матеріалів компанії, передає РБК.

Цей тендер був оголошений 30 листопада, а заявку спочатку потрібно було подати до 8 грудня, але терміни кілька разів переносили.

Проти тендеру виступив керівник Федеральної антимонопольної служби РФ Ігор Артем'єв, угледівши в ньому масу порушень. Про це він письмово повідомив голову правління «Газпрому» Олексія Міллера. Не отримавши відповіді минулого тижня, він пригрозив поскаржитися президенту РФ Володимиру Путіну.

Читайте такожУкраїна визнала "Газпром" монополістом, який зловживає своїм становищем

Переможець цього тендеру повинен був побудувати чотири нитки газопроводу: ділянки Ленськ — Салдикельська (93,4 км), Салдикельська — Олекмінська (254,7 км), Олекмінська — Амгинська (239 км), а також Амгинська — Німнирська (235 км). «Газпром» вже оголошував на початку вересня тендери щодо другої та третьої ділянок, однак шість разів переносив терміни розгляду заявок.

Нагадаємо, підряд на іншу половину траси без конкурсу дістався «Стройгазмонтажу» Аркадія Ротенберга.