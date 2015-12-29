Яценюк очікує вердикту Стокгольмського арбітражу за позовом проти "Газпрому" в 2016 році

Україна розраховує, що Арбітражний суд Стокгольма винесе остаточний вердикт за позовом національного держхолдингу «Нафтогаз України» проти російського газового монополіста «Газпром» у 2016 році. Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході підсумкової прес-конференції.

«Окремо ми судимося з "Газпромом" за двома контрактами – контракту купівлі-продажу газу і контракту щодо транзиту. Два судових позови направлено до Стокгольмського арбітражного суду, - сказав Яценюк. – І ми очікуємо, що в 2016 році буде винесено фінальний вердикт Стокгольмського арбітражного суду. Україна впевнена в правильності своїх вимог і в тому, що Росія відшкодує Україні мільярдні збитки, пов'язані з несправедливими контрактами», - сказав він.

Яценюк нагадав, що в цілому Україна підготувала 4 судових позови проти Росії, включаючи позов за незаконну анексію Криму і за порушення Конвенції по боротьбі з тероризмом.

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Як повідомляв УНІАН, переговори щодо врегулювання газового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" про ціну на газ і ціною транзиту газу почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. У ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може в будь-який момент скасувати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу 268 дол. за тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні в першому кварталі 2014 року.

У середині червня 2014 року через відсутність прогресу в переговорах Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма з метою встановлення справедливої ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни, в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Також 16 червня 2014 року «Газпром» подав зустрічний позов до «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.

Україна очікувала на проміжні рішення щодо розгляду позову вже в 2014 році, проте таких рішень не було.