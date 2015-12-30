Нафта дешевшає на очікуваннях ще більшого обвалу цін одразу після Нового року

У ході торгів на Інтерконтинентальній біржі (ICE) 30 грудня ціни на нафту відновили падіння після зростання на 3% напередодні на тлі надлишку пропозиції і очікувань зниження вартості палива вже на початку 2016 року.

Так, ф'ючерси на легку нафту марки WTI подешевшали на 1,7%, до $37,25 за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,9%, до $37,45 за барель.

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Аналітики вважають, що на початку 2016 року ціни на нафту ще більше впадуть - на ринок вийде Іран і американська нафта.

У своєму новому ринковому прогнозі ОПЕК очікує, що до 2040 року середня ціна на нафту з урахуванням інфляції зросте лише до 95 доларів за барель. При цьому чотири роки тому вона коштувала понад 120 доларів за барель. Протягом десяти років ціна може досягти позначки 100 доларів тільки з урахуванням інфляції.