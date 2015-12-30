Росія вивезла збагачений уран з Ірану: обсяг вантажу - 71% щорічного світового видобутку

Росія вивезла з Ірану близько 40 т урану різного ступеня збагачення, пишуть «Известия» з посиланням на компетентне джерело в атомній галузі Росії.

Найдорожча частина роботи з підготовки урану для використання в якості ядерного палива вже проведена іранською стороною. Ринкова вартість атомного вантажу, який йде в Росію, перевищує $50 млн, вважають експерти.

Читайте такожГлава Westinghouse розповів, чи варто Україні будувати нові енергоблоки АЕСОфіційно точну цифру ядерного вантажу, що відправився в Росію, не повідомляла ні російська, ні іранська сторона. У понеділок 28 грудня держсекретар США Джон Керрі заявив, що мова йде про 11 330 кг низькозбагаченого урану. Однак мова може йти про вантаж, який істотно перевершує озвучені цифри. Джерело «Известий» в атомній галузі Росії, добре знайоме з технічними аспектами цієї операції, повідомив, що Росія вивезла близько 40 т збідненого урану з Ісламської Республіки.

МЗС Росії не надав оперативну відповідь про обсяги вивезеного ядерного палива. В держкорпорації «Росатом» також це питання залишили без відповіді, пояснивши, що вивезений уран має неоднорідний відсоток збагачення, але не вище 20% (для військових цілей необхідно понад 90%).

Унція закису урану (U3O8) зараз коштує на спотовому ринку близько $36. Таким чином, 1 кг закису урану коштує $1263, а 40 т — понад $50,5 млн. Проте це дуже грубі прикидки, ціна може бути як нижче, так і вище, тому що іранський уран має неоднорідну ступінь збагачення (точних даних немає). Скоріше за все, мова йде про збагачений уран на понад 5%, відзначає старший експерт Інституту енергетики та фінансів Сергій Кондратьєв.

Експерт з ядерної фізики і атомної енергетики, професор Ігор Острєцов вважає, що найскладнішу роботу з ураном Іран вже провів, що полегшить його використання як в мирних цілях, так і при створенні ядерного озброєння.

За оцінками Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), що займається просуванням ядерної енергетики, у 2014 році світовий видобуток урану склав 56,22 т — 85% від споживання реакторами атомних станцій в той рік. Таким чином, 40 т іранського урану становлять 71% від торішнього рівня видобутку. За оцінкою Інституту енергетики і фінансів, в 2015 році споживання ядерного палива помітно зросте: для забезпечення АЕС на глобальному рівні за підсумком року буде витрачено близько 68,9 тис. т закису урану (U3O8).

Домовленість про вивезення збагаченого урану з Ісламської Республіки в Росію було досягнуто 14 липня 2015 року у Відні на переговорах між Іраном і країнами «великої шістки». Був прийнятий спільний комплексний план дій, згідно з яким з Ірану знімаються санкції, раніше введені РБ ООН, США і Євросоюзом, в обмін на демілітаризацію іранської ядерної програми. Після реалізації плану в Ірані повинно залишитися не більше 300 кг збагаченого урану.