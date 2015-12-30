НКРЕКУ з січня знижує тариф на відпуск електроенергії атомними станціями

Відповідне рішення комісія прийняла 29 грудня.

Також комісія встановила тариф на відпуск електроенергії Ташлицької гідроакумулюючої станції та Олександрівської гідроелектростанції, що входять в структуру «Енергоатому», на рівні 96,42 коп за кВт/год.

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Ставка плати за робочу потужність для ГАЕС і ГЕС в першому кварталі становитиме (без ПДВ) 162,4 тис. грн за 1 МВт, у другому - 103 тис. грн, у третьому – 118,5 тис. грн і в четвертому – 104,7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКУ з 1 квітня 2015 року підвищила тариф на відпуск електроенергії для держкомпанії «Енергоатом» на 31,5%, - до 42,21 коп. за кВт/год з 32,11 коп. за кВт/год. За 2014 рік комісія підвищила тариф на відпуск електроенергії АЕС до 32,11 коп. за кВт/год з 23,08 коп. за кВт/год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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По встановленый потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.