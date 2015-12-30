Обмеження виробництва електроенергії для Хмельницької та Рівненської АЕС можуть діяти до 20 січня – "Укренерго"

Про це в коментарі УНІАН сказав голова держкомпанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук, нагадавши, що зазначені АЕС можуть видавати в енергосистему додаткові обсяги електроенергії завдяки підключенню лінії електропередач 220 кВ «РАЕС – підстанція «Київська».

«Так як підходять свята, то до 20 січня у нас не здійсниться ефект (вироблення додаткової електроенергії - УНІАН) для атомних станцій, тому що загальне споживання електроенергії в Україні знаходитиметься на мінімальному рівні», - сказав Ковальчук.

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При цьому він повідомив, що після цієї дати існує ймовірність збільшення виробництва на АЕС при збереженні сильних морозів.

«Після 20 січня, якщо збережеться холодна погода на рівні мінус 5 градусів і нижче, енергосистема відразу ж відчує додаткову потужність», - зазначив глава «Укренерго».

У той же час він повідомив, що після запуску нової ЛЕП 21 грудня на Хмельницьку та Рівненську АЕС продовжували діяти обмеження з виробництва електроенергії через тепло, як для кінця грудня, погоди.

«Потужність видачі електроенергії з АЕС не збільшилася виключно через теплу погоду, яка склалася в цьому місяці. Тобто це балансові обмеження, це не режимні обмеження», - пояснив Ковальчук.

Крім того, він розповів, що в зимовий сезон з нової ЛЕП у напрямку Центральної України з АЕС може видаватися близько 400 МВт електроенергії, оскільки частина електроенергії йде на Західну Україну, де також в цей період зростає споживання.

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При цьому Ковальчук повідомив, що в теплу пору року по ЛЕП «РАЕС – підстанція «Київська» до Центральної України може видаватися близько 800-850 МВт електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, у листі держкомпанії «Енергоатом», оператора діючих в Україні атомних станцій, на адресу міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина від 24 грудня говорилося, що для Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій продовжують діяти диспетчерські обмеження з виробництва електроенергії, незважаючи на запуск лінії електропередач 750 кВ «РАЕС – підстанція «Київська».

В «Енергоатомі» відзначають, що балансові обмеження з виробництва електроенергії зазначеними станціями значно перевищують планові. Обмеження для Рівненської та Хмельницької АЕС 24 грудня становили 830 МВт.

За інформацією компанії, через балансове обмеження 29 грудня атомні станції України недовиробили 30,09 кВт/год електроенергії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Національна енергетична компанія «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.