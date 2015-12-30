Питання зниження Росією ціни газу для Білорусі не знято: переговори тривають

Білорусь і Росія продовжують узгодження ціни на газ в 2016 році, повідомив заступник міністра енергетики Білорусі Вадим Закревський, передає БЕЛТА.

"Це питання поки не вирішене. В даний час сторони продовжують вести переговори. Міністерство енергетики здійснює технічну роботу - розрахунок вартості, яка повинна бути, виходячи із зобов'язань за всіма угодами", - сказав Вадим Закревський.

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Зараз Білорусь купує газ за ціною $142,4 за 1 тис. кубометрів. Раніше заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко висловив думку, що є суттєві підстави для зниження ціни російського газу з 1 січня 2016 року.

За підсумками 2014 року обсяг поставок газу в Білорусь склав 20,1 млрд куб. м, обсяг транзиту через територію країни - 45,1 млрд куб. м.