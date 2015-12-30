Постачання електроенергії з України в окупований Крим повністю припинено

Про це повідомила представник оккупаційної влади півострова Світлана Бородуліна, передає ТАСС.

"Зараз перетік - нуль. Ніяких попереджень не було, це все, що я можу повідомити", - сказала вона.

Відзначається, що було перервано енергопостачання п'яти районів на північно-заході півострова і одного великого міста Євпаторії.

За словами Бородуліної, серйозних наслідків для жителів окупованого Криму не буде. Скільки енергії поставлялося з України, вона не уточнила.

За офіційними даними, перетік не перевищував 150 МВт, що становить близько 10% потреби півострова.

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У свою чергу, керівник прес-служби Державної компанії «Укренерго» повідомив про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач «Каховка – «Титан», по якій електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим. Про це повідомляє сайт «15 хвилин».

«Близько пів на дев'яту сталося аварійне відключення лінії. Спроби підключити лінію виявилися безуспішними, огляд підстанції нічого не виявив. Тому зараз бригади ремонтників розраховують точку пошкодження на лінії і вирушили на обхід. Він дуже непростий, крім ліхтарів іншого освітлення немає, та й відстань значна. Важко сказати, коли енергопостачання буде відновлено», – сказав Зіновій Буцьо.