"Нафтогаз": Україна підняла ставку транзиту для "Газпрому"

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Україна нарешті радикально підняла "Газпрому" ставку транзиту", - йдеться в повідомленні. За його словами, підвищення тарифів відбулося в повній відповідності з європейськими принципами.

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Вітренко також додав, що нарешті багаторічні зусилля "Газпрому" по обходу України знайшли гідну відповідь.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін заявив, що не впевнений в потребі переривати транзит російського газу до Європи через Україну на тлі скасування «Південного потоку», замороження «Турецького потоку» і неясних перспектив «Північного потоку-2».