"Нафтогаз" у 2015 році перерахував "Укргазвидобуванню" 18,7 млрд грн за газ, погасив усі заборгованості

«У цілому в 2015 році «Нафтогаз» виплатив «Укргазвидобуванню» 18,7 млрд грн за газ, отриманий в цьому році. Крім того, «Нафтогаз» погасив заборгованість за попередні періоди на суму 2,2 млрд грн. Для порівняння, у 2014 році «Укргазвидобування» отримало від «Нафтогазу» 5,9 млрд грн», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Таким чином, як зазначили у компанії, «Нафтогаз» сплатив весь газ, поставлений «Укргазвидобування» станом на 1 грудня 2015 року, і погасив усі борги, накопичені перед підприємством у попередні роки.

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У свою чергу, «Укргазвидобування» у 2015 році направило до бюджету понад 20 млрд грн платежів.

«Таким чином, підприємство повністю виконало зобов'язання перед бюджетом зі сплати ренти й інших нарахувань, що забезпечує стабільне фінансування субсидій на комунальні послуги для населення», - зазначили в «Нафтогазі».

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«Укргазвидобування» вперше за багато років повністю отримало оплату свого газу. З огляду на напружену ситуацію з фінансовими ресурсами, в якій ми працювали в цьому році, цей шлях був оптимальним як для компаній, так і для держави», – цитує прес-служба голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» у січні-вересні 2015 року отримав 0,2 млрд грн чистого прибутку порівняно зі збитками 42,2 млрд грн за аналогічний період минулого року.

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«Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 млрд куб. м природного газу – 70% від обсягу видобутку блакитного палива в країні. За підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це у 160 разів більше, ніж у 2013 році, коли чистий прибуток холдингу становив 8,9 млн грн.