Блекаут у Криму: в Херсонській області знову впала опора ЛЕП "Каховка-Титан"

Неподалік від Каховки у Херсонській області співробітники "Укренерго" виявили повалену опору лінії електропередачі, яка забезпечувала окупований Крим. Про це повідомив начальник управління інформполітики "Укренерго" Зиновій Буцьо, передає "112 Україна".

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"Під час обходу, близько опівночі, виявили повалену опору. В темряві провести детальне обстеження не вдалося. Тому характер пошкодження буде встановлюватися, коли розвидниться. Подана заявка на ремонт. І в залежності від цього будуть вживатися заходи щодо усунення пошкодження – ремонт або заміна опори", - сказав Буцьо.

За його словами, перед цим ремонтна бригада здійснила огляд обладнання в Каховці (Херсонська обл.), але ушкоджень підстанції виявлено не було. У той же час, повторна спроба включити ЛЕП зазнала невдачі.

Як повідомлялося, про припинення подачі електроенергії в Крим стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим.