Опору ЛЕП "Каховка-Титан" ще не ремонтують, триває огляд пошкоджень - "Укренерго"
Працівники "Укренерго" ще не приступили до ремонту пошкодженої опори лінії електропередач "Каховка-Титан". На даний момент триває огляд пошкоджень.
Про це заявив глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук, повідомляє "Главком".
"Опору ще не ремонтують. Огляд лінії триває. Характер пошкодження буде зрозумілий ближче до полудня", - зазначив він.
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Нагадаємо, неподалік від Каховки у Херсонській області співробітники "Укренерго" виявили повалену опору лінії електропередачі, яка забезпечувала окупований Крим.
Як повідомлялося, про припинення подачі електрики в Крим стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", за якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим.