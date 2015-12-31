Опору ЛЕП "Каховка-Титан" ще не ремонтують, триває огляд пошкоджень - "Укренерго"

Про це заявив глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук, повідомляє "Главком".

"Опору ще не ремонтують. Огляд лінії триває. Характер пошкодження буде зрозумілий ближче до полудня", - зазначив він.

Читайте такожЧубаров: У контракті на постачання електроенергії до Криму треба зафіксувати факт окупації

Нагадаємо, неподалік від Каховки у Херсонській області співробітники "Укренерго" виявили повалену опору лінії електропередачі, яка забезпечувала окупований Крим.

Як повідомлялося, про припинення подачі електрики в Крим стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", за якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим.