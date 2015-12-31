Через падіння опори ЛЕП Каланчацький та Чаплинський райони підключили за резервною схемою

Каланчацький та Чаплинський райони Херсонської області, які живляться від пошкодженої лінії "Каховська-Титан", підключили за резервною схемою електропостачання. Про це повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

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В "Укренерго" сьогодні створили спеціальну комісію, яка займається перевіркою причин пошкодження ПЛ 220 "Каховська-Титан", повідомив начальник управління інформаційної політики підприємства Зиновій Буцьо. Наразі точної інформації про причини аварії та припинення електропостачання немає.

За словами Зиновія Буцьо, наразі вже подана заявка на ремонт.

Як повідомлялося, про припинення подачі електроенергії до Криму стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", за якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим. Вранці стало відомо, що впала одна з опор ЛЕП.