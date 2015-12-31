"Газпром" підготував новорічний подарунок Болгарії: може знизити постачання газу з 1 січня

Російський "Газпром" планує знизити постачання на адресу приватної болгарської компанії Overgas, яка частково належить йому, з 1 січня, передає Reuters.

Керівник підконтрольного Софії концерну Bulgarian Energy Holding (BEH) Яклин Коен повідомив, що "Газпромекспорт" надіслав на адресу Overgas лист з копією для Булгартрансгазу, підрозділу BEH, з якого випливає, що з 1 січня приватна болгарська компанія перестане отримувати газ з Росії.

Читайте такожУкраїна подвоїть імпорт газу з ЄС і рекордно скоротить закупівлі у "Газпрому"Overgas, який забезпечує приблизно 60.000 домогосподарств та близько 3.000 підприємств малого бізнесу, включаючи лікарні і школи, повідомив, що не отримував офіційного листа з інформацією про припинення постачання.

"Газпромекспорт", експортний підрозділ російського держконцерну, відмовився від коментарів.

"Газпромекспорт" в даний час не планує забезпечувати Overgas (з 1 січня 2016 року)", - сказав Коен.

Він повідомив, що лист "Газпрому" став підставою для екстреного засідання керівників газової галузі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим для розробки заходів в очікуванні ймовірних перебоїв з енергопостачанням країни взимку.

Клієнти Overgas не залишаться без блакитного палива в будь-якому випадку, запевнив Коен: "Булгаргаз і Булгартрансгаз повністю готові відгукнутися, якщо Overgas до них звернеться, не буде ніяких проблем з постачанням газу".

"Газпром" і "Газпромекспорт" володіють 50 відсотками Overgas, але домовилися обговорити продаж цієї частки болгарському партнеру - Overgas Holding до кінця квітня, говорив раніше головний виконавчий директор Overgas Сашо Дончев.

Представник Overgas припустила, що BEH помиляється.

"У нас немає ніякого офіційного листа від "Газпромекспорту". Можливо, є певне непорозуміння, пов'язане з виходом "Газпрому" і "Газпромекспорту" з участі в цій компанії", - сказала прес-секретар.

Болгарія імпортує з Росії близько 3 мільярдів кубометрів газу в рік, і "Газпром" - єдиний постачальник цього палива в балканську країну.

Основний обсяг проходить через державний Бултрансгаз, в той час як Overgas імпортує близько 400 мільйонів кубометрів в рік, розподіляючи між своїми клієнтами.

"Газпром" планує скоротити обсяги транспортування газу у 2016 році на 4% порівняно з планом на поточний рік — до 645,331 млрд кубометрів, говориться в звіті концерну. Крім того, "Газпром" скорочує видобуток газу - за даними за 11 місяців поточного року, обсяг видобутку знизився на 5,8%, до 376,8 млрд кубометрів.