"Укренерго" сподівається до кінця дня встановити причину обвалення опори ЛЕП "Каховка-Титан"

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник управління інформполітики "Укренерго" Зиновій Буцьо.

"Зараз там працює група фахівців "Укренерго", а також залучено правоохоронні органи для з'ясування причин пошкодження", - сказав Буцьо.

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"До відновлення лінії такого класу напруги можна буде приступити тільки після з'ясування причин. Це буде відомо, ми сподіваємося, до кінця дня, потім буде узгоджено графік відновлювальних робіт", - зазначив представник "Укренерго".

Буцьо нагадав, що 30 грудня о 20.34 спрацював релейний захист на ЛЕП "Каховка-Титан".

За його словами, ремонтна бригада провела огляд обладнання в Каховці, але ушкоджень підстанції виявлено не було. Разом з тим, повторна спроба включити ЛЕП зазнала невдачі.

Під час подальшого огляду, як зазначив Буцьо, фахівці "Укренерго" виявили поваленою одну з опор лінії електропередач, але через пізній час доби подальші роботи було відкладено до ранку.

Нагадаємо, неподалік від Каховки у Херсонській області співробітники "Укренерго" виявили повалену опору лінії електропередачі, яка забезпечувала окупований Крим.

Як повідомлялося, про припинення подачі електрики в Крим стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", за якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим.