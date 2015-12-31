"Нафтогаз" пропонує "Газпрому" обговорити вартість транзиту по Україні з урахуванням нових правил ціноутворення

Про це йдеться в повідомленні НАК.

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"Якщо раніше вартість послуг з транспортування природного газу, який проходить транзитом по території України, не регулювалася державою і визначалася лише двостороннім контрактом між двома господарюючими суб'єктами – НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром", – то відтепер відповідні тарифи визначаються НКРЕКП", - йдеться в повідомленні компанії.

Такі повноваження, як зазначили в "Нафтогазі", НКРЕКП отримала відповідно до прийнятого навесні 2015 року Закону "Про ринок природного газу", який запровадив в Україні норми енергетичного законодавства Європейського Союзу.

«Ці норми передбачають принципово інші підходи до встановлення тарифів на транспортування. Замість переговорної процедури та визначення вартості транзиту залежно від обсягів і відстані, на яку газ транспортується, нові тарифи мають: а) відображати узгоджені регулятором витрати оператора ГТС; б) застосовуватися до заброньованих потужностей ("качай або плати"); в) визначатися для всіх точок входу і виходу національної ГТС, тобто із застосуванням однакових підходів для транзиту газу і його внутрішнього транспортування», - відзначили в компанії.

«Рішення НКРЕКП є обов'язковим до виконання після його офіційної публікації. Водночас «Нафтогаз», як відповідальний партнер, запропонував «Газпрому» провести переговори з цього приводу», - відзначили в компанії.

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«Ми залишаємося надійним партнером і підтверджуємо, що транспортування газу для європейських споживачів буде здійснюватися безперешкодно в обсягах, обумовлених контрактом», – цитує прес-служба голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Раніше голова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що 29 грудня комісія ухвалила стратегічні рішення щодо «Укртрансгазу».

«Перехід на стимулююче тарифоутворення (вперше в Україні). Встановлення транзитних ставок (вперше комісією) і перехід на тарифну систему вхід-вихід (вперше в Україні)», - заявив Вовк.

Як відомо, згідно з існуючим контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом», за яким сторони спорять в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, ставка транзиту в першому кварталі 2015 року становила 2,88 дол. за тис. кубометрів на кожні 100 км.

Як очікується, нова система тарифоутворення має призвести до подорожчання послуг України з транзиту російського газу до ЄС. Але, за наявності спірного контракту, складеного відповідно до шведського права, ціна транзиту може бути змінена лише за згодою сторін або за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Довідка УНІАН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.