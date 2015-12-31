General Electric поглине шість російських компаній в рамках угоди з французькою Alstom

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії задовольнила клопотання промислової корпорації General Electric (США) про купівлю шести російських активів в рамках глобальної угоди по поглинанню американською корпорацією енергетичного бізнесу французької машинобудівної компанії Alstom, передає RNS.

ФАС розглянула клопотання інвестиційної компанії «Джії Албані Глобал Холдінгс Б.В.» (розташована у місті Бреда, Нідерланди), подане 30 вересня 2015 року. Служба «встановила, що угода, заявлена в клопотанні, не призведе до обмеження конкуренції».

Читайте такожРосія зайшла в глухий кут з імпортозаміщенням обладнання для нафтогазової галузіУ клопотанні йдеться «про придбання прав, що дозволяють визначати умови здійснення підприємницької діяльності». Клопотання стосується ТОВ «Альстом», ЗАТ «Альстом Пауер Ставан», ТОВ «Альстом Енергетичні Турбомашини», ТОВ «Альстом ВДЕ Рус», ТОВ «СП «Альстом Пауер Унитурбо» і ЗАТ «Альстом-Союз».

Раніше General Electric та Alstom погодили умови, згідно з якими французька компанія продасть GE енергетичний бізнес за €12,05 млрд, знизивши суму на €300 млн на прохання Єврокомісії. Головний орган виконавчої влади ЄС побоювався, що угода між GE та Alstom залишить лише одного конкурента, Siemens, на європейському ринку газотурбінних двигунів, що використовуються на газових електростанціях. Це може перешкоджати розвитку інноваційних технологій, а також спричинити зростання цін на обладнання.

Європейська комісія 8 вересня 2015 року схвалила цю угоду. В результаті General Electric перетворюється на світового лідера в області виробництва і обслуговування електростанцій. Щоб уникнути звинувачень у зловживанні домінуючою позицією на ринку, глава GE Джефф Іммелт напередодні погодився передати частину активів Alstom, зокрема, контракти на обслуговування електростанцій, італійському холдингу Ansaldo Energia.