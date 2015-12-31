Опору ЛЕП "Каховська - Титан" підірвали - поліція

Поліція в районі с. Богданівка Каховського району оглядає пошкоджену бетонну опору ЛЕП "Каховська - Титан", яка постачала електроенергію в окупований Крим. За попередніми висновками експертів вибухотехнічної служби опору пошкоджено внаслідок вибуху. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Херсонській області.

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"Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194-1 (Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України. За вчинення подібного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років", - підкреслюють правоохоронці.

Як повідомлялося, про припинення подачі електроенергії до Криму стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", за якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим. Вранці стало відомо, що впала одна з опор ЛЕП.