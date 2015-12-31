"Укренерго" почала ремонтувати лінію електропередач у напрямку Криму

"Станом на 12:30 обхід ВЛ 220 кВ "Каховська-Титан" завершено, нових пошкоджень на лінії не виявлено. Ремонтні бригади Південної енергосистеми укомплектовано необхідними для відновлювальних робіт матеріалами і вже приступили до демонтажу зруйнованої опори", - повідомила прес-служба. "Укренерго".

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"Плановий термін виконання необхідних робіт на об'єкті - 24 години. За сприятливих умов відновлення працездатності високовольтної лінії можливе до кінця цієї доби", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня о 20.34 спрацював релейний захист на ЛЕП "Каховка-Титан".

Ремонтна бригада провела огляд обладнання в Каховці, але ушкоджень підстанції виявлено не було. Разом з тим, повторна спроба включити ЛЕП зазнала невдачі.

Під час подальшого огляду фахівці "Укренерго" виявили поваленою одну з опор лінії електропередач, але через пізній час подальші роботи було відкладено до ранку.