Результати опитування у Криму щодо контракту з Україною про електропостачання пообіцяли вже сьогодні
Результати опитування щодо можливості визнати окупований Крим українською територією в імовірному новому контракті з материковою Україною оприлюднять вже вдень 1 січня.
Про це заявив генеральний директор Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерій Фьодоров, передає "Радіо Свобода".
Як заявив керівник установи у виступах у російських засобах інформації, опитування вже почали 31 грудня і розраховують основну його частину завершити до вечора.
За його словами, йдеться про телефонне, але репрезентативне опитування близько тисячі мешканців півострова щодо формулювань в очікуваному контракті, яких прагне Київ.
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При цьому видання зазначає, що Всеросійський центр вивчення громадської думки є державною соціологічною установою, головним замовником якої, за словами її керівника Валерія Фьодорова, є влада Росії. Критики стверджують, що компанія йде на провладні фальсифікації; в центрі заперечують такі звинувачення.
Нагадаємо, перш ніж укладати контракт на постачання електроенергії з України в окупований Крим, президент РФ Володимир Путін доручив провести серед жителів півострова соцопитування.