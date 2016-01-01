Результати опитування у Криму щодо контракту з Україною про електропостачання пообіцяли вже сьогодні

Про це заявив генеральний директор Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерій Фьодоров, передає "Радіо Свобода".

Як заявив керівник установи у виступах у російських засобах інформації, опитування вже почали 31 грудня і розраховують основну його частину завершити до вечора.

За його словами, йдеться про телефонне, але репрезентативне опитування близько тисячі мешканців півострова щодо формулювань в очікуваному контракті, яких прагне Київ.

Читайте такожПеребої зі світлом або визнання Криму українським: Путін проведе соцопитування

При цьому видання зазначає, що Всеросійський центр вивчення громадської думки є державною соціологічною установою, головним замовником якої, за словами її керівника Валерія Фьодорова, є влада Росії. Критики стверджують, що компанія йде на провладні фальсифікації; в центрі заперечують такі звинувачення.

Нагадаємо, перш ніж укладати контракт на постачання електроенергії з України в окупований Крим, президент РФ Володимир Путін доручив провести серед жителів півострова соцопитування.