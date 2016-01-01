На Закарпатті вибухнув трубопровід, що постачає російський газ до ЄС (відео)
У Хустському районі Закарпатської області 1 січня вранці вибухнув магістральний газопровід, який постачає газ із Росії в країни ЄС.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації.
Згідно з повідомленням, близько окружної дороги Хуста сталася розгерметизація магістрального продуктопроводу «Союз», який постачає газ із Росії в країни ЄС. Діаметр газопроводу - 1,42 метра, робочий тиск - 65 атмосфер.
За даними прес-служби, обладнання зафіксувало підземну розгерметизацію труби о 9:55 ранку.
З місця пошкодження під тиском став вириватися газ, який в 12:03 від випадкової іскри загорівся. «В результаті вибуху утворився вогненний стовп до 50 метрів у висоту, його бачили жителі сіл кількох районів області», - додали в прес-службі.
Аварійні бригади управління магістральних газопроводів, які прибули на місце, перекрили засувки на газопроводі вздовж пошкодження, щоб закрити доступ нового газу.
Станом на 14:00 більшість газу з труби вигоріло, стовп факела знизився до 10 метрів, залишок тиску газу становить близько 0,5 атмосфери.
«В результаті аварії ніхто не загинув, масштабних руйнувань або загрози навколишньому середовищу немає», - повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Він також уточнив, що жоден населений пункт Закарпаття від газопостачання не відключений, ситуація знаходиться під контролем.
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