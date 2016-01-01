Монтаж опори ЛЕП "Каховська - Титан" завершено, але лінія поки не включена - "Укренерго"

Про це в ефірі телеканалу "112. Україна" повідомив прес-секретар компанії Зиновій Буцьо.

"Монтажні роботи завершені, але лінія з ремонту не виведена. Тобто, вона заземлена, залишилося зробити організаційні питання щодо можливості її включення. Але ці питання вирішують інші інстанції", - сказав він.

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За словами Буцьо, для відновлення подачі електроенергії необхідно провести переговори зі стороною, яка приймає електроенергію, щодо умов електропостачання.

Нагадаємо, 30 грудня в 20 кілометрах від Каховки Херсонської області впала електроопора ЛЕП "Каховська - Титан", що подає електроенергію з материкової України до окупованого Криму. В результаті півострів знову залишився без світла.

У поліції заявили, що попередня причина падіння опори - вибух.