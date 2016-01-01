Росія затвердила знижку на газ для України, пропонована ціна - $212
19:36, 01 січня 2016Енергетика
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розмір мита при поставках газу з РФ до України до 31 березня включно.
Російський уряд затвердив знижку на газ для України / Фото УНІАН
Про це йдеться в постанові уряду РФ №1494 від 30 грудня 2015 року.
Документом визначено формулу, згідно з якою обчислюватиметься розмір мита при поставках газу в Україну в першому кварталі.
Якщо виходити з раніше оголошеній інформації, що контрактна ціна газу на цей період становитиме 230 доларів за 1 тисячу кубометрів, знижка до ціни на газ складе 17,77 долара, а сама ціна - 212,23 долара за 1 тисячу кубометрів.
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