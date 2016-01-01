США почали експорт нафти

Як повідомляє Bloomberg, компанія ConocoPhillips 31 грудня відправила танкер Theo T з вантажем нафти і конденсату в Італію з Корпус-Крісті (штат Техас).

Вантаж призначений для швейцарсько-нідерландського трейдера Vitol.

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Агентство зазначає, що в найближчі дні запланована відправка ConocoPhillips для Vitol ще як мінімум одного танкера з порту Х'юстон (штат Техас).

Нагадаємо, 18 грудня президент США Барак Обама підписав проект бюджету на 2016 рік, що передбачає зняття заборони на експорт сирої нафти з США, який діяв останні 40 років.

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