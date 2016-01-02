Іран вперше після скасування санкцій продав нафту в Євросоюз

В Ірані повідомили про остаточне скасування санкцій, що забороняли європейцям купувати продукцію іранських нафтохімічних підприємств.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на іранське агентство IRNA.

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Іранські нафтохіміки вперше за п'ять років отримали гроші за свій товар через зареєстрований в ЄС банк.

За словами директора нафтохімічної торгової компанії Мехді Шаріф Никнафса, його компанія отримала перший платіж на рахунок в одному з банків Іспанії.

Це перша постачання іранської нафти в ЄС після скасування санкцій, які тривали п'ять років, уточнив він.