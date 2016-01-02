В "Укренерго" пояснили, чому поки не мають наміру відновлювати подачу електрики до окупованого Криму

Роботи на ВЛ 220 "Каховка-Титан" повністю завершені, але сама лінія не підключена до електроенергії. Подачу електроенергії до окупованого Криму припинено.

Про це сьогодні, 2 січня, заявив керівник Херсонських магістральних електромереж компанії "Укренерго" Ігор Боско, йдеться на сайті Херсонської ОДА.

«1 січня 2016 закінчився контракт на поставку електроенергії в тимчасово окупований Крим, тому всі подальші дії повинні вирішуватися на рівні вищого керівництва країни, свою роботу ми виконали, - зазначив Ігор Боско. - Коли переговорні процеси між двома сторонами завершаться, ремонтникам Укренерго знадобиться менше ніж 2 години щоб приєднати шлейфи для подачі електроенергії».

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Зараз два райони Херсонської області - Каланчацький та Чаплинський, які живляться від 220 ВЛ «Каховка-Титан», підключені за резервною схемою лініями 35 кВ Обленерго.

Нагадаємо, 30 грудня, вночі, в районі села Богданівка Каховського району в результаті спрацьовування системи релейного захисту було припинено постачання електроенергії по лінії 220 ПЛ «Каховка-Титан», в результаті чого подача електроенергії в АР Крим повністю припинена. За висновком експертів, які працювали на місці аварії - опору пошкоджено в результаті вибуху.