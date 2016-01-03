В окупованому Криму в години пік тривають віялові відключення

Про це заявив глава регіонального МНС Сергій Шахов, передає РІА Новости.

"Станом на 18 годин 3 січня сумарна генерація електроенергії склала 931 мегават. З них власна генерація — 513 мегават, і Кубань-Крим (перетікання по енергомосту) — 417 мегават. У період пікового споживання проводяться відключення згідно з виділеними лімітами", - розповів він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в деяких районах анексованого Криму, зокрема в Євпаторії і Керчі, енергетики відключають котельні, оскільки ліміти подачі електроенергії не витримуються.

Нагадаємо, в ніч на 30 грудня була пошкоджена опора ЛЕП «Каховська-Титан» у Херсонській області, яка постачала електрику в Крим.

1 січня начальник управління інформполітики "Укренерго" Зиновій Буцьо заявив, що електроопору повністю демонтували і вже встановили нову, яка готова до роботи.