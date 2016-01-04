В окупованій Керчі знизили обсяги подачі тепла до житлових будинків

Про це повідомляє Крим.Реалії.

У неділю на селекторній нараді так званого "штабу з ліквідації наслідків НС" голова окупаційної російської адміністрації Керчі Сергій Писарєв підтвердив інформацію про зниження обсягів подачі теплоносія котельнями, але запевнив, що вже до понеділка ситуація нормалізується.

Окупаційний "голова Криму" Сергій Аксьонов, у свою чергу, зажадав від місцевої влади не відключати споживачів від тепла.

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Тим часом в окупованій Росією Керчі оприлюднили новий графік віялових відключень, згідно з яким світло у житлових будинках будуть відключати, в середньому, на 2–4 години на добу. Серед об'єктів, що не будуть відключатися – котельні, лікарні й поліклініки, водоканал і телецентр, колонія та поромна переправа.

Відзначається, що малий бізнес зобов'язали використовувати лише дизельні генератори. Однак деякі невеликі магазини намагаються економити і не вмикають їх у денний час. Між тим, багато кафе в неділю, 3 січня, були закриті.

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Промислові підприємства, як раніше повідомлялося, для зниження навантаження відправили на канікули до 10 січня. На канікулах зараз і школи.

За інформацією енергетиків, вдаватися до відключень доводиться через перевищення лімітів електроенергії, виділених Керчі, а це 42 мегавати.

Раніше УНІАН повідомляв, що в деяких районах анексованого Криму, зокрема в Євпаторії і Керчі, енергетики відключають котельні, оскільки ліміти подачі електроенергії не витримуються.

Нагадаємо, в ніч на 30 грудня була пошкоджена опора ЛЕП «Каховська-Титан» в Херсонській області, яка постачала електрику до Криму.

1 січня начальник управління інформполітики "Укренерго" Зиновій Буцьо заявив, що електроопору повністю демонтували і вже встановили нову, яка готова до роботи.

"Стоїть змонтована нова опора, а питання включення вирішується в інших інстанціях", - зазначив він.

31 грудня 2015 року закінчився термін дії контрактів на постачання Україною електроенергії до окупованого Росією Криму, підписаних рік тому. Нові угоди не були укладені.