Нафта дорожчає через конфлікт Саудівської Аравії та Ірану

Світові ціни на нафту ростуть другий день поспіль на тлі конфлікту Саудівської Аравії та Ірану, пише Bloomberg. Ввечері в неділю Ер-Ріяд оголосив про розрив дипломатичних відносин з Тегераном, це сталося на наступний день після погрому в саудівському посольстві.

Лютневі ф'ючерси на Brent під час торгів на лондонській біржі ICE почали різко зростати ввечері, 3 грудня, досягнувши на максимумі позначки в $38,50/бар. За цим послідував невеликий відскок цін, вартість котирувань опустилася до $37,89/бар. Однак потім ф'ючерси знову стали зростати і подолали позначку в $38. Сьогодні вранці барель північноморської марки торгувався на позначці $38,18/бар, що на 1,53% вище попереднього закриття.

Нафта WTI на Нью-Йоркській товарній біржі подорожчала на 3,5%, на максимумі піднявшись до $38,38/бар. Після корекції цін вартість котирувань знову почала зростати. Вранці WTI коштувала $37,77/бар.

«Ринок може сприйняти це як додаткові кроки до можливої довгострокової ескалації конфлікту між такими нафтовидобувними країнами, як Саудівська Аравія і Іран», — цитує Bloomberg Ріка Спунера, головного аналітика CMC Markets у Сіднеї.

Як зазначає Bloomberg, Саудівська Аравія та Іран займають перше і п'яте місце відповідно за обсягами видобутку нафти серед країн, що входять в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК).

У неділю голова МЗС Саудівської Аравії оголосив про розрив дипломатичних відносин з Тегераном. Дипмісію Ірану зобов'язали залишити країну протягом 48 годин. Це сталося після розгрому саудівського посольства в Тегерані вуличними протестами, передає РБК.

2 січня МВС Саудівської Аравії оголосило про страту 47 осіб, засуджених за причетність до тероризму. Серед страчених був один із найвизначніших представників шиїтської меншини країни, шейх Німр аль-Німр, в 2012 році заарештований за звинуваченням у підбурюванні до масових заворушень. Його страта викликала хвилю обурення в шиїтському світі, зокрема в Ірані.