Венесуела прогнозує нафту по $27 – вимагає позачергового саміту ОПЕК

Влада Венесуели має намір вимагати проведення позачергового саміту країн нафтовидобувного картелю ОПЕК з участю всіх незалежних виробників.

Про це заявив міністр нафтової і гірничорудної промисловості Венесуели Еулохіо дель Піно в інтерв'ю телеканалу Telesur, повідомляє БЕЛТА.

В іншому випадку Венесуела прогнозує подальше падіння цін на нафту до рівня $27 за барель, сказав міністр.

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Міністр підкреслив, що спільні дії всіх виробників необхідні для захисту справедливої ціни на непоновлювані джерела енергії.

У даний час ціни на нафту коливаються на рівні приблизно $38 за барель.