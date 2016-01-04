Венесуела прогнозує нафту по $27 – вимагає позачергового саміту ОПЕК
10:16, 04 січня 2016Енергетика
606
У даний час ціни на нафту коливаються на рівні приблизно $38 за барель.
REUTERS
Влада Венесуели має намір вимагати проведення позачергового саміту країн нафтовидобувного картелю ОПЕК з участю всіх незалежних виробників.
Про це заявив міністр нафтової і гірничорудної промисловості Венесуели Еулохіо дель Піно в інтерв'ю телеканалу Telesur, повідомляє БЕЛТА.
В іншому випадку Венесуела прогнозує подальше падіння цін на нафту до рівня $27 за барель, сказав міністр.
Читайте такожСША почали експорт нафти
Міністр підкреслив, що спільні дії всіх виробників необхідні для захисту справедливої ціни на непоновлювані джерела енергії.
У даний час ціни на нафту коливаються на рівні приблизно $38 за барель.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter