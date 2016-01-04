Україна через морози збільшила споживання газу: запаси скоротилися до 13,8 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 26 грудня по 2 січня скоротилися на 4,6%, або на 663 млн кубометрів, - до 13,752 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ з настанням морозів збільшився удвічі - до 125 млн куб. м.

Також Україна з 1 січня 2016 року після настання морозів на всій території збільшила добові обсяги імпорту газу зі Словаччини на 12,6% - до 18,96 млн куб. м з 16,84 млн куб. м в попередній день, свідчать дані компанії Eustream.

Добові обсяги імпорту газу зі Словаччини, за даними Eustream, 2 січня становили 18,764 млн кубометрів, 3 січня – 18,788 млн куб. м, а заявка на 4 січня – 18,781 млн куб. м.

За даними «Укртрансгазу», добовий відбір газу становить близько 125 млн куб. м, що на 50% вище показників останнього тижня грудня.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумком 2015 року збільшила імпорт природного газу з ЄС порівняно з 2014 роком у два рази, - до 10,25 млрд кубометрів з 5,1 млрд куб. м.

Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його вища ціна в порівнянні з європейською.

До кінця 2015 року "Газпром" встановив вартість газу для "Нафтогазу України" в 227 дол. за тисячу кубометрів.

У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 дол. за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 дол.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 30 грудня підписав постанову про суму мита при поставках газу з РФ до України до 31 березня включно.

Документом визначена формула, згідно з якою обчислюватиметься розмір мита при поставках газу до України в першому кварталі.

Якщо виходити з раніше оголошеної інформації, що контрактна ціна газу на цей період становитиме 230 доларів за 1 тисячу кубометрів, знижка до ціни на газ складе 17,77 долара, а сама ціна - 212,23 долара за 1 тисячу кубометрів.