Транзит російського газу через Україну за рік збільшився на 8%

Транзит російського газу через територію України до Європейського Союзу і Молдови за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 7,9%, до 67,1 млрд куб м, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними оператора, транзит російського газу до ЄС за звітний період становив 64,2 млрд куб. м, Молдови - 2,9 млрд куб. м.

«За підсумками грудня 2015 року транспортування газу до країн Європи та Молдови збільшився на 57,4% (на 2,5 млрд куб. м) порівняно з груднем 2014 року - до 6,7 млрд куб. м», - зазначили в «Укртрансгазі».

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» запропонував «Газпрому» провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу до ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові правила ціноутворення на цей вид послуг.

Однак згідно з існуючим контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом», щодо якого сторони ведуть спір у Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, ставка транзиту в першому кварталі 2015 року становила 2,88 дол. за тис. кубометрів на кожні 100 км.

Як очікується, нова система тарифоутворення повинна привести до подорожчання послуг України з транзиту російського газу до ЄС. Але за наявності спірного контракту, складеного згідно зі шведським правом, ціна транзиту може бути змінена лише за згодою сторін або рішенням Стокгольмського арбітражу.

Довідка УНІАН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася у Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.