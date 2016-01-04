Швейцарський банк UBS передбачив нафту по $30

Затоварені ринки будуть сприяти падінню цін на нафту ще на 10% до рівнів у районі $30/бар., заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg керівник відділу аналізу сировинних і валютних ринків UBS Wealth Management у Гонконгу Домінік Шнайдер, передає РБК.

За словами аналітика, у першій половині 2016 року видобуток нафти в США в річному обчисленні почне скорочуватися, а як тільки це станеться, то ринок стане більш комфортним, і ціни можуть стабілізуватися.

За оцінкою Шнайдера, нинішній ріст цін, викликаний загостренням відносин між Іраном і Саудівською Аравією, може тривати тиждень або два.

Після страти саудитами шиїтського проповідника за підбурювання до заворушень, великий аятолла Хаменеї закликав «божественної відплати» на голови саудівських правителів. Слідом за цим Ер-Ріяд оголосив про розрив дипломатичних відносин з Тегераном і висилку іранської місії з країни протягом двох днів.

У понеділок на електронних торгах на лондонській біржі ICE лютневі ф'ючерси на постачання Brent зросли на максимумі до $38,50/бар. Але вже до середини дня нафта коштувала $37,22/бар., що на 0,15% нижче ціни закриття.

Нафта дешевшає з літа 2014 року, і її вартість впала в 2015 році на 35%. Перенасичення попиту в минулому році збільшилося у зв'язку з зростанням запасів в американських нафтосховищах більш ніж на 100 млн бар. і відмовою ОПЕК від обмежень лімітів на видобуток для захисту своєї частки на ринку.