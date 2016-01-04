"Газпром" відмовився від покупки туркменського газу
До світової економічної кризи 2008 року Росія була основним покупцем туркменського природного газу.
Російська компанія ТОВ "Газпром експорт" повідомила державний концерн "Туркменгаз" про припинення закупівлі туркменського природного газу, повідомляє в понеділок прес-служба туркменського держконцерну, передає РИА Новости.
У повідомленні наголошується, що "в основі такого рішення лежить зміна кон'юнктури на міжнародному газовому ринку, а також окремі економічні і фінансові питання, що виникли у "Газпром експорту".
"Туркменгаз", інформуючи про вищевикладене, зазначає про свою готовність до проведення переговорів з ТОВ "Газпром експорт" щодо широкого комплексу питань, пов'язаних із господарськими зв'язками між двома економічними суб'єктами", — йдеться в повідомленні прес-служби туркменського газового відомства.
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До світової економічної кризи 2008 року Росія була основним покупцем туркменського природного газу. Тоді Туркменістан поставляв до Росії близько 50 мільярдів кубічних метрів природного газу в рік. Криза скоротила ці обсяги до 10 мільярдів кубометрів на рік, а в 2015 році — до 4 мільярдів кубометрів.