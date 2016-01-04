"Газпром" відмовився від покупки туркменського газу

Російська компанія ТОВ "Газпром експорт" повідомила державний концерн "Туркменгаз" про припинення закупівлі туркменського природного газу, повідомляє в понеділок прес-служба туркменського держконцерну, передає РИА Новости.

У повідомленні наголошується, що "в основі такого рішення лежить зміна кон'юнктури на міжнародному газовому ринку, а також окремі економічні і фінансові питання, що виникли у "Газпром експорту".

"Туркменгаз", інформуючи про вищевикладене, зазначає про свою готовність до проведення переговорів з ТОВ "Газпром експорт" щодо широкого комплексу питань, пов'язаних із господарськими зв'язками між двома економічними суб'єктами", — йдеться в повідомленні прес-служби туркменського газового відомства.

Читайте такожТуркменістан запустив газопровід, який наблизив країну до поставок газу в Європу в обхід Росії

До світової економічної кризи 2008 року Росія була основним покупцем туркменського природного газу. Тоді Туркменістан поставляв до Росії близько 50 мільярдів кубічних метрів природного газу в рік. Криза скоротила ці обсяги до 10 мільярдів кубометрів на рік, а в 2015 році — до 4 мільярдів кубометрів.