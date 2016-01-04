У Міненерговугілля розповіли, коли виплатять шахтарям зарплатні борги

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України буде розраховуватися з боргами по заробітній платі перед працівниками державних вугільних підприємств після затвердження програми погашення боргів.

Про це йдеться в повідомленні відомства, опублікованому на сторінці в Facebook.

«Державні вугледобувні підприємства, на яких є заборгованість по заробітній платі, зможуть отримати допомогу з держбюджету після підготовки та погодження відповідних програм», - повідомляють у міністерстві.

За інформацією відомства, у державному бюджеті на 2016 рік закладена можливість використовувати 500 млн грн на погашення боргів вугледобувних підприємств.

«Для цього необхідно в максимально стислі терміни підготувати відповідну документацію, робота над цим ведеться з перших днів року... Як тільки відповідна документація буде готова і узгоджена з іншими відомствами, кошти почнуть надходити на підприємства», - підкреслили в Міненерговугіллі, не уточнюючи терміни завершення підготовки документів.

Як зазначається у повідомленні, кошти на покриття боргів перед працівниками державних шахт, видобуток на яких є збитковим, вже другий рік не фінансуються з прямих дотацій.

Також у міністерстві заявили, що єдиним способом уникнути проблем з появою боргів перед шахтарями є підвищення ефективності роботи підприємств, збільшення видобутку і вихід на беззбитковість їх роботи.

Раніше повідомлялося, що шахтарі державних вугільних підприємств в грудні 2015 року виходили на мітинги з вимогою погасити заборгованість по заробітній платі.

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня минулого року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що повна неефективність у вугільній галузі змушує фінансувати з бюджету злодійкуватих керівників державних шахт.

Довідка УНІАН. У вугільній галузі України часто виникали різні скандали, оскільки на дотаціях колишні керівники вугільних підприємств, їх власники і державні чиновники незаконно отримували доходи. Державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,1 млрд грн порівняно з 11,9 млрд грн збитків за 2012 рік.

Вугілля з держшахт реалізовувалося через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки росли. ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 грн, після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в кишенях оточення Януковича.

У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де знаходяться більшість шахт, на дотації було виділено близько 9 млрд грн.