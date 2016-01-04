Споживання вугілля на ТЕС у січні-листопаді скоротилося на 18%

Українські теплоелектростанції в січні-листопаді 2015 року знизили споживання вугілля порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 18,1% - до 26,061 мільйона тонн.

Про це йдеться в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними міністерства, в листопаді 2015 року споживання вугілля збільшилася порівняно з листопадом 2014 року на 1% - до 2,723 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року в Україні здійснювались відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де знаходиться більшість шахт. Для недопущення повторних відключень Україна прийняла рішення про тимчасове імпорт електроенергії з Росії.

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Між тим, надзвичайно високих навантажень вітчизняна енергосистема зазнала і влітку. У серпні через аномально спекотне літо та дефіцит вугілля для ТЕС Україна відновила імпорт електроенергії, щоб не допустити віялових відключень.