Іран веде переговори про постачання газу до Грузії

Тегеран веде переговори з Тбілісі про початок постачання природного газу до Грузії через Вірменію, повідомляє Прайм з посиланням на представника компанії National Iranian Gas Company (NIGC) Алі Резу Камелі.

"Згідно з домовленостями з Грузією, ми маємо доставити газ на кордон Вірменії, а Грузія отримає його на своєму кордоні з Вірменією. При цьому для укладення угоди план експорту газу має бути економічно вигідним для Грузії", - повідомив Камелі.

Згідно з інформацією телеканалу, обсяги поставок мають скласти від 300 до 500 мільйонів кубічних футів (від 8,5 до 14,1 мільйона кубометрів).

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Камелі підкреслив, що поставки до Грузії спрямовані "на задоволення внутрішніх потреб країни, а не для подальшого транспортування його до країн ЄС".

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Представник компанії також зазначив, що питання постачання іранського газу в Європу за допомогою газопроводу не стоїть на порядку денному, так як в ЄС переважно постачання зрідженого природного газу.