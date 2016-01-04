Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС за тиждень збільшилися на 3%

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 28 грудня по 4 січня збільшилися на 3,4% – до 895,8 тисячі тонн з 866,3 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період збільшилися на 1,75% – до 2,270 мільйона тонн з 2,231 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів для стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Резервним джерелом поставок був обраний антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, який Україна закуповувала в минулому році. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР в обсязі 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується в січні 2016 року.